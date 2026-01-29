Fireroll Döner in Ditzingen: Vom Tellerwäscher zum Dönerladen-Chef – mit Zwischenstation beim VfB Stuttgart

Zekeriye Atas kam 2000 aus der Türkei nach Deutschland und hat sich dort hochgearbeitet. Vor der Eröffnung seines Dönerladens in Ditzingen verpflegte er beim VfB Stuttgart die Spieler.
Welche Farbe die Wände haben sollen, wusste Zekeriye Atas schon, bevor er den Pachtvertrag für sein kleines Restaurant in Ditzingen unterschrieb: Rot. Warum? Weil die Vereinsfarbe des VfB Stuttgart neben Weiß eben Rot ist. Und Zekeriye Atas ist ein großer Fan des Fußballvereins. Noch mehr ist er das, seitdem er in der Küche des VfB-Stadions arbeitete, ehe er in der Ditzinger Kernstadt den Dönerladen Fireroll öffnete.