Voller Kinosaal, ergriffene Musiker, großer Applaus - die ARD-Dokumentation "Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand" feierte beim DOK.fest München ihre Weltpremiere. Peter Brugger, Florian "Flo" Weber und Rüdiger "Rüde" Linhof waren live dabei.
Nasskühle Mainacht, voller Kinosaal drinnen und mittendrin Peter Brugger, Florian "Flo" Weber und Rüdiger "Rüde" Linhof. Die Sportfreunde Stiller waren am Montagabend im Münchner City Kino dabei, wie ihr 30-jähriges Schaffen auf die Kinoleinwand geworfen wird. Die ARD-Dokumentation "Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand" feierte als Abschlussveranstaltung des 41. DOK.fest München ihre Weltpremiere. Rund 90 kurzweilige und berührende Minuten, in denen es um Musik, Freundschaft, ein Stück bundesrepublikanischer Popgeschichte und ein "Lebensprojekt" geht.