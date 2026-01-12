Der Stuttgarter Finanzexperte Philip Hopf trennt sich von Podcast-Partner Hoss – im Guten, wie es zuerst heißt. Doch dann eskaliert der Streit mit übelsten Vorwürfen.
An die Westernserie Bonanza dürften sich zumindest die Älteren noch erinnern. Der etwas füllige Hoss aß gerne, Hop Sing war der chinesische Koch der Cartwright-Familie. Das passte. Auch Hoss und Hopf, die Namensvettern aus der Welt der Finfluencer, haben sich lange Zeit bestens ergänzt. In den Podcast-Charts standen die Krypto-Bros mit ihrer Vorliebe für Verschwörungstheorien zeitweise ganz oben, eine Hallentour im vergangenen Jahr lockte Zehntausende, ihr Buch verdrängte für kurze Zeit sogar Angela Merkels Kanzler-Biografie von Platz eins der Spiegel-Bestseller-Liste.