Finanzplanung in Herrenberg: „So darf es nicht weitergehen“ – Haushalt 2026 beschlossen

Herrenberg hat den Haushalt 2026 verabschiedet. Weiterhin umstritten ist das Baugebiet Herrenberg-Süd und der Rose-Platz in der Altstadt.
Die Sprecherin der Frauenliste Pauline Rist-Nowak brachte es in den Haushaltsreden am Dienstag in Herrenberg auf den Punkt: „So darf es nicht weitergehen, es ist aber so weitergegangen.“ Damit reiht sich der Haushalt für das Jahr 2026 ein in eine Reihe von Finanzplänen, die äußerst knapp kalkuliert sind, und von denen nicht nur die Frauenliste mutmaßt, Herrenberg habe in der Vergangenheit über seine Verhältnisse gelebt.