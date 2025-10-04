Finanzkrise im Rems-Murr-Kreis: „Kein nachhaltiges System“ – massive Finanzlücke erschüttert Kreis und Kommunen

Mit einem Defizit von 25,5 Millionen Euro droht dem Rems-Murr-Kreis die finanzielle Handlungsunfähigkeit. Landrat und Kommunen fordern strukturelle Reformen.
Es ist eine düstere Bilanz, die der Kämmerer Matthias Rebmann im Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss vorgelegt hat. Der Rems-Murr-Kreis rauscht immer tiefer in die roten Zahlen. Bereits zum zweiten Mal in Folge reichen die Einnahmen nicht aus, um die Ausgaben zu decken. Für 2024 war mit einem Minus von 15,6 Millionen Euro kalkuliert worden – am Ende stand ein Defizit von 20,7 Millionen. Und auch das laufende Jahr verheißt keine Besserung: Das Loch im Haushalt für 2025 wird mit rund 25,5 Millionen Euro beziffert, fast 17 Millionen mehr als ursprünglich geplant.