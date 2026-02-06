Finanzen Gerlingen 2026: Hohes Millionendefizit – Warum die Stadt dennoch Lob bekommt

Gerlingen plant für das laufende Jahr mit 4,6 Millionen Euro Defizit im Haushalt. Doch es überwiegt Zufriedenheit im Gemeinderat – wenn auch nicht bei allen Themen.
Die Berechnungen für das laufende Jahr weisen in Gerlingen erneut ein sattes Minus für den kommunalen Haushalt aus: Rund 4,6 Millionen Euro gibt die Stadt demnach mehr aus als sie einnimmt. Gegenüber dem Plan des Vorjahres hat sich das Defizit damit sogar verdoppelt. Dass der Haushalt in Gerlingen dennoch genehmigungsfähig ist, liegt an dem immer noch verhältnismäßig komfortablen Rücklagenpolster der Strohgäu-Kommune. Noch lebt sie gut von der Substanz.