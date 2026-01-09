Finanzämter in Baden-Württemberg: Steuerbescheid im Südwesten dauert erneut länger

Als ein Grund für die längeren Bearbeitungszeiten für 2025 wurden die verkürzten Abgabefristen genannt, die sich schrittweise wieder an die Fristen vor der Corona-Pandemie annäherten. Dadurch seien im vergangenen Jahr zeitweise sehr viele Steuererklärungen gleichzeitig bei den 65 Finanzämtern im Land eingegangen. In der Folge konnten einige Erklärungen nicht sofort erledigt werden, sodass sich die durchschnittliche Bearbeitungsdauer im Vergleich zum Vorjahr leicht verlängerte.