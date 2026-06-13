Anlieger in Fellbach erleichtert: Nach jahrelangem Frust – Parkplatz-Hängepartie am Rems-Murr-Center endet

Mit einer Sondergenehmigung des Landratsamts werden am Sonntag vor dem Rems-Murr-Center abschließende Asphaltarbeiten durchgeführt. Die Anlieger zeigen sich darüber erleichtert.

Noch regieren auf dem östlichsten Teil des Parkplatzes vor dem Rems-Murr-Center die Arbeiter des Heilbronner Tief-, Asphalt- und Straßenbauspezialisten Schneider Bau. Am Sonntag jedoch werden sie dort ihren letzten Einsatz haben und mit einer Sondergenehmigung des Landratsamts Rems-Murr die finale Asphaltschicht aufbringen. Von Montag an wird also die gesamte Freifläche nach einer – mit gewollten Unterbrechungen – fast einjährigen Komplettsanierung ebenso wie das Parkdeck wieder uneingeschränkt befahrbar sein.

Die Erleichterung darüber ist bei den Anliegern mit Händen zu greifen. „Ich bin froh, dass die Baustelle bald zu Ende ist“, sagt Dzenita Hedzic, die Geschäftsführerin des Fellbacher Mediamarkts. „Die ganze Situation hat schon massive Unzufriedenheit hervorgerufen“, bestätigt Carina Knöbl, die Geschäftsführerin des Dream-Bowl.

Mit der Kölner Rewe-Group kam Bewegung in die Angelegenheit

Mit den sonntäglichen Arbeiten findet eine langjährige Hängepartie ein Ende. Die bislang auch bei wohlwollender Betrachtung unglückliche Parksituation vor dem Rems-Murr-Center und die dort bislang gewöhnungsbedürftige Verkehrsführung waren maßgeblich der mangelnden Investitionsbereitschaft früherer Eigentümer zuzuschreiben. Ein Teil der Immobilie war zeitweise im Bestand des inzwischen insolventen Fellbacher Projektentwicklers Wohninvest. Vor rund drei Jahren kaufte die Kölner Rewe-Group den mittleren Teil des Gebäudekomplexes und den größten Teil des Parkplatzes. Dadurch kam Bewegung in die Angelegenheit.

Allerdings waren die Bauarbeiten, für deren planmäßigen Ablauf Schneider Bau von den betroffenen Geschäftsleuten viel Lob erhalten hat, überaus umfangreich. „Es war eine Grundsanierung“, sagt Susanne Riemschneider, die als Bereichsleiterin Liegenschaften beim TSV Schmiden für die vereinseigenen Immobilien und damit auch für die Räume des im Rems-Murr-Center beheimateten Activity zuständig ist. Nicht nur der Asphalt wurde ausgetauscht, die Verkehrsführung neu geregelt und von der Oeffinger Firma Rigon & Lenk eine neue, klimaangepasste Begrünung mit rund zwei Dutzend Bäumen angelegt. Vor allem die Tiefbauarbeiten mit dem neuen Kanalsystem erwiesen sich als sehr umfangreich. Das gilt auch für die Kosten, die im unteren einstelligen Millionenbereich liegen sollen.

Zusätzlich zu den 175 Stellplätzen auf dem Parkdeck stehen künftig 161 normale Stellplätze, sieben Plätze für Fahrzeuge von mobilitätseingeschränkten Menschen sowie sieben Eltern-Kind-Stellplätze zur Verfügung. Zudem sind Ladeplätze für sieben Elektrofahrzeuge vorgesehen. Sie sind gleichzeitig Ausweis für eine der ganz wenigen Pannen beim Bau, denn die zugehörige Stromversorgungseinrichtung ist vom Versorger quer über zwei, statt längs auf einem Stellplatz errichtet worden.

Für Radler stehen rund 50 Fahrradabstellplätze bereit

In Summe gibt es also 182 Stellplätze im Freien statt wie bisher 221. „Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Parkplätze jetzt breiter sind und die gesamte Fläche mehr Komfort und Sicherheit bietet“, sagt Sebastian Aupperle, der Inhaber des im Rems-Murr-Center beheimateten Rewe-Markts. Er verweist auf die vom Autoverkehr getrennten Wege für Fußgänger. „Auch autofrei kann man die Geschäfte gut erreichen“, sagt Johanna König, die Marktverantwortliche des Drogeriemarkts dm. Für Radler stehen rund 50 Fahrradabstellplätze zur Verfügung, die über die gesamte Fläche des Mitte der 1970er Jahre errichteten Rems-Murr-Centers verteilt sind. Zudem ist ein System zu videogestützter Ein- und Ausfahrtkontrolle vorgesehen, für das derzeit ein Konzept erarbeitet wird. Damit sollen unerwünschte Dauerparker von den kostenlosen Stellplätzen ferngehalten werden.

Ursprünglich war geplant, die Sanierung in einem Rutsch zu erledigen. Die dazu erforderliche, mehrmonatige Vollsperrung des Platzes war jedoch für die Gewerbetreibenden unzumutbar, weshalb ein Aufteilen in mehrere Bauabschnitte bevorzugt wurde. Dennoch war der Umsatzrückgang spürbar, im Activity gab es deswegen einige Kündigungen von Mitgliedern.

„Die Neuordnung des Parkplatzes am Rems-Murr-Center ist ein Gewinn. Die klaren Regelungen und die Herstellung des Platzes bieten den Kunden eine gute Orientierung und mehr Komfort. Gerade bei den Ein- und Ausfahrten, die früher viel Zeit gekostet haben, zeichnet sich eine deutliche Verbesserung ab“, sagt Sabine Laartz, die Pressesprecherin der Stadt Fellbach, über das Ende der Hängepartie.