Anlieger in Fellbach erleichtert: Nach jahrelangem Frust – Parkplatz-Hängepartie am Rems-Murr-Center endet

Mit einer Sondergenehmigung des Landratsamts werden am Sonntag vor dem Rems-Murr-Center abschließende Asphaltarbeiten durchgeführt. Die Anlieger zeigen sich darüber erleichtert.
Noch regieren auf dem östlichsten Teil des Parkplatzes vor dem Rems-Murr-Center die Arbeiter des Heilbronner Tief-, Asphalt- und Straßenbauspezialisten Schneider Bau. Am Sonntag jedoch werden sie dort ihren letzten Einsatz haben und mit einer Sondergenehmigung des Landratsamts Rems-Murr die finale Asphaltschicht aufbringen. Von Montag an wird also die gesamte Freifläche nach einer – mit gewollten Unterbrechungen – fast einjährigen Komplettsanierung ebenso wie das Parkdeck wieder uneingeschränkt befahrbar sein.