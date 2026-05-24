Der rumänische Regisseur Cristian Mungiu hat bei den Filmfestspielen in Cannes zum zweiten Mal die Goldene Palme gewonnen. Sein Drama "Fjord" setzte sich gegen 21 Wettbewerbsfilme durch.
Cristian Mungiu hat bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes die Goldene Palme gewonnen - zum zweiten Mal in seiner Karriere. Sein Drama "Fjord" setzte sich in diesem Jahr gegen 21 weitere Wettbewerbsfilme durch. Bereits 2007 hatte der rumänische Regisseur die höchste Auszeichnung des Festivals erhalten, damals für seinen Film "4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage".