Stuttgarter Weihnachtsmarkt endet: „Können nur jubeln“ – Stadt freut sich über rund 3,5 Millionen Besucher

Am Dienstagvormittag ziehen die Verantwortlichen des Weihnachtsmarkts Bilanz. Und die fällt, auch ohne Glanzlichter und trotz Sparkurs der Stadt, nahezu durchweg positiv aus.
28 Tage Budenzauber, Weihnachtsmagie und Glühweingenuss gehen am 23. Dezember zu Ende. Zeit für die Verantwortlichen des Stuttgarter WeihnachtsmarktsBilanz zu ziehen. Mit Blick auf den Weihnachtsmarkt – nämlich vom Haus des Tourismus am Marktplatz aus – lud die städtische Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart zur Abschlusspressekonferenz am Dienstagvormittag, um ihr Fazit zu ziehen.