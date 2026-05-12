Caro Daur, Lilly Krug, Jella Haase und weitere deutsche Stars haben bei der Eröffnung der Filmfestspiele von Cannes für Glamour gesorgt. Auf dem roten Teppich trafen sie auf Hollywood-Größen wie Demi Moore, Jane Fonda, Elijah Wood und James Franco.

Die 79. Filmfestspiele von Cannes sind eröffnet - und der rote Teppich vor dem Palais des Festivals et des Congrès gehört wieder den großen Namen und den noch größeren Roben. Bis zum 23. Mai konkurrieren 22 Filme um die Goldene Palme. Den Startschuss gab Pierre Salvadoris (61) französisch-belgische Produktion "The Electric Kiss". Mittendrin: zahlreiche deutsche Stars.

Jella Haase (33) hatte dabei den stärksten Cannes-Bezug unter den deutschen Gästen. Die Schauspielerin, bekannt aus "Chantal im Märchenland" und der Netflix-Serie "Kleo", erschien auf dem roten Teppich in einem Kleid mit tiefem Beinausschnitt und langer Schleppe - und war damit nicht nur modisch präsent. Haase gehört zum Cast von Marie Kreutzers (48) Wettbewerbsbeitrag "Gentle Monster", in dem sie neben Léa Seydoux (40) und Catherine Deneuve (82) zu sehen ist.

Auch Palina Rojinski und Heidi Klum vor Ort

Caro Daur (31) ließ sich den Auftakt an der Côte d'Azur in einer trägerlosen schwarzen Robe mit auffälligem Federbesatz nicht entgehen. Lilly Krug (24), die Tochter von Veronica Ferres (60), erschien in einem hellen, bodenlangen Bustierkleid mit filigranen Stickereien. Palina Rojinski (41) setzte auf eine voluminöse schwarze Robe mit Korsagen-Elementen. Heidi Klum (52) wählte das Gegenteil von Zurückhaltung: In einem leuchtend gelben Kleid mit XXL-Blüte war sie bereits beim Betreten des Teppichs nicht zu übersehen.

Starkes internationales Aufgebot

Das internationale Staraufgebot ließ naturgemäß nichts zu wünschen übrig. Jury-Mitglied Demi Moore (63) erschien in funkelnder Robe; den Vorsitz der Jury übernimmt in diesem Jahr der südkoreanische Regisseur Park Chan-wook (62). Oscarpreisträgerin Chloé Zhao (44) und Schauspieler Stellan Skarsgård (74) vervollständigen das Gremium, das über die Goldene Palme entscheidet.

Jane Fonda (88) brachte Hollywood-Aura auf den Teppich, eröffnete das Festival gemeinsam mit Gong Li (60) offiziell und setzte dabei auf schlichtes Schwarz mit Pailletten. Weitere Hollywood-Gesichter in Cannes waren unter anderem: "Gossip Girl"-Darstellerin Kelly Rutherford (57), Joan Collins (92), Elijah Wood (45) mit seiner Ehefrau Mette-Marie Kongsved (35) und James Franco (48) an der Seite seiner Partnerin Izabel Pakzad (30).

Einen besonderen Akzent setzte das Festival in diesem Jahr mit seiner Ehrengäste-Riege. Barbra Streisand (84) wird 2026 mit einer Ehrenpalme ausgezeichnet. Den zweiten Ehrenpreis erhielt bereits "Der Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson (64) - die Laudation hielt niemand Geringeres als Elijah Wood, der in der legendären Fantasy-Trilogie Frodo Beutlin verkörperte.