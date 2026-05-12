Caro Daur, Lilly Krug, Jella Haase und weitere deutsche Stars haben bei der Eröffnung der Filmfestspiele von Cannes für Glamour gesorgt. Auf dem roten Teppich trafen sie auf Hollywood-Größen wie Demi Moore, Jane Fonda, Elijah Wood und James Franco.
Die 79. Filmfestspiele von Cannes sind eröffnet - und der rote Teppich vor dem Palais des Festivals et des Congrès gehört wieder den großen Namen und den noch größeren Roben. Bis zum 23. Mai konkurrieren 22 Filme um die Goldene Palme. Den Startschuss gab Pierre Salvadoris (61) französisch-belgische Produktion "The Electric Kiss". Mittendrin: zahlreiche deutsche Stars.