Filmfestspiele feierlich eröffnet: Peter Jackson erhält Ehrenpalme in Cannes

Beim diesjährigen Filmfestival in Cannes ist Peter Jackson mit der Ehrenpalme ausgezeichnet worden. Die Trophäe überreichte ihm sein langjähriger "Herr der Ringe"-Star Elijah Wood.
Filmemacher Peter Jackson (64) hat beim Auftakt der 79. Filmfestspiele von Cannes am Dienstagabend die Ehrenpalme erhalten. Die Auszeichnung überreichte ihm ausgerechnet Schauspieler Elijah Wood (45), den Jackson einst als Hobbit Frodo Beutlin vor die Kamera holte. Es war laut "Variety" das erste Mal seit 27 Jahren, dass die beiden öffentlich gemeinsam auftraten.