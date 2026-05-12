Filmfestspiele feierlich eröffnet: Peter Jackson erhält Ehrenpalme in Cannes

Filmemacher Peter Jackson (64) hat beim Auftakt der 79. Filmfestspiele von Cannes am Dienstagabend die Ehrenpalme erhalten. Die Auszeichnung überreichte ihm ausgerechnet Schauspieler Elijah Wood (45), den Jackson einst als Hobbit Frodo Beutlin vor die Kamera holte. Es war laut "Variety" das erste Mal seit 27 Jahren, dass die beiden öffentlich gemeinsam auftraten.

Wood erinnerte demnach in seiner Laudatio an die ungewöhnlichen Umstände ihrer ersten Begegnung: Als 18-Jähriger hatte er Jackson mit einer selbst gedrehten VHS-Kassette überzeugt, aufgenommen mit Freunden. Dann kam der entscheidende Anruf. "Als ich hörte, dass ich Frodo Beutlin spielen würde, setzte ich mich auf den Boden meines Schlafzimmers", sagte Wood, "ich verstand mit meinem ganzen Wesen, dass mein Leben soeben in ein Davor und ein Danach zerfallen war."

Rückblick auf eine riskante Produktion

Jackson selbst nutzte seine Dankesrede für einen offenen Rückblick auf die turbulente Entstehungsgeschichte der "Herr der Ringe"-Trilogie. Alle drei Teile waren bereits abgedreht, als die Berichterstattung über das Projekt zunehmend skeptisch wurde. In der Presse kursierten Zweifel, ob das aufwendige Franchise überhaupt eine Zukunft haben würde. "Was passiert, wenn der erste Film floppt - und die anderen beiden sind längst fertig?", fasste Jackson die damalige Stimmung zusammen: "Es war ein riesiges Glücksspiel."

Den entscheidenden Wendepunkt brachte ein mutiger Schritt von Produzent Bob Shaye (87): Er entschied, 20 Minuten aus dem ersten Teil "Die Gefährten" beim Festival 2001 in Cannes zu zeigen. "Wir haben diese 20 Minuten hierher gebracht, haben in dem Schloss dort oben auf dem Hügel Interviews gegeben", erinnerte sich Jackson. "Bobs Einsatz hat die Wahrnehmung des Films komplett verändert."

Der Erfolg ist bekannt: Die Trilogie wurde zum Weltereignis, Jackson selbst zur Regielegende. Wood brachte die Bedeutung auf den Punkt: "Du hast der Welt etwas gezeigt, das sie noch nie gesehen hatte. Und danach war nichts mehr wie zuvor." Das Franchise ist bis heute aktiv. Jackson fungierte als ausführender Produzent des Animationsfilms "Der Krieg der Rohirrim" (2024). Für 2027 ist der Spielfilm "The Hunt for Gollum" angekündigt, bei dem Gollum-Darsteller Andy Serkis (62) Regie führt. Erst im März wurde bekannt, dass US-Moderator Stephen Colbert (61) an einem weiteren Kapitel der Saga mit dem Titel "Shadows of the Past" arbeitet.

Mit der Ehrenpalme reiht sich Jackson in eine prominente Gruppe früherer Preisträger ein, darunter Meryl Streep, Robert De Niro, Jodie Foster und Tom Cruise. Die 79. Filmfestspiele von Cannes laufen noch bis zum 23. Mai 2026.