Filderstadt (Kreis Esslingen): Streit in Gemeinschaftsunterkunft – Mann mit Messer verletzt

1 Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Am Samstagabend ist es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Filderstadt zu einer Auseinandersetzung gekommen, wobei ein 38-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde.











Am Samstagabend ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Gemeinschaftsunterkunft in Filderstadt (Kreis Esslingen) gekommen. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge gerieten in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Richthofenstraße zwei 36 und 38 Jahre alten Männer gegen 19.50 Uhr aufgrund der gemeinsam genutzten Räume aneinander.