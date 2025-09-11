Filder-Schnellbusse: X-Busse fahren bis Mitte Dezember

Gute Nachrichten für Fahrgäste auf den Fildern: Die bereits für Ende September totgesagten Busse X4 und X7 bleiben noch eine Weile erhalten. Und dann?
Es sind nur zwei Sätze, etliche Pendlerinnen und Pendler dürften sie aber aufatmen lassen. Dieser Tage hat die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) folgendes online veröffentlicht: „Die Busse der Linien X4 und X7 fahren weiterhin, bis einschließlich Freitag, 19. Dezember 2025, regulär, wie an den Haltestellen und in der Fahrplanauskunft angegeben.“ Weiter heißt es, über das Angebot nach dem Fahrplanwechsel, der am 20. Dezember vollzogen wird, werde rechtzeitig informiert. Bedeutet das, es gibt auch für 2026 noch Hoffnung? Nein, sagt Birte Schaper, eine SSB-Sprecherin. „Letzter Betriebstag für X4 und X7 wird der 19. Dezember 2025 sein“, teilt sie mit.