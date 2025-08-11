Feuerwehrkräne in Stuttgart: Schweres Gerät im Einsatz: Die Cannstatter Straße ist tabu

Entgleiste Stadtbahnen, Sturmschäden, verbeulte Autos: Die Kräne der Stuttgarter Feuerwehr bringen Höchstleistung. Doch für manche Straßen und Brücken sind sie zu schwer.
Der Feuerwehrmann in der Fahrerkabine muss sich konzentrieren. Mit zwei Joysticks steuert er den riesigen Arm des Kranfahrzeugs. Es gilt, einen Parcours zu absolvieren, bei dem drei Bewegungen gleichzeitig auszuführen sind. Höchst anspruchsvoll ist das – zumal im Ernstfall bis zu 36 Tonnen Gewicht am Haken hängen könnten. Da darf nichts schief gehen, jeder Griff muss sitzen.