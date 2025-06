1 Die Feuerwehr musste in Welzheim ausrücken. Foto: Marijan Murat/dpa

In Welzheim hat am Samstag ein Gartenhaus Feuer gefangen. Gelagertes Stroh entzündete sich offenbar durch gebündeltes Sonnenlicht. Der Schaden ist erheblich.











Link kopiert



Die Feuerwehr musste am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr zu einem Brand in die Hundsberger Straße in Welzheim ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, war dort ein Gartenhaus in Brand geraten. Darin waren Stroh und Brennholz gelagert. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte sich das Stroh entzündet und dann das Feuer ausgelöst.