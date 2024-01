5 An der Katzenbachstraße kam es zu einer Explosion in einem Wohnhaus. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Wegen der Aufräumarbeiten müssen Strom und Gas in der näheren Umgebung des Unglücksortes abgedreht werden. Die Feuerwehr bietet Hilfe an.











Nach der Explosion in einem Wohnhaus an der Katzenbachstraße in Vaihingen sind am Mittwochnachmittag mehrere Straßen in der Umgebung des Unglücksortes vorübergehend ohne Strom. Die Feuerwehr habe den Strom abstellen lassen müssen, sagte deren Sprecher Daniel Anand.