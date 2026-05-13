Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Nord: Gäste nach Brand in Hotel umquartiert

Aus dem Keller eines Hotels dringt dichter Rauch in die Gänge und das Foyer. Alle Gäste müssen das Gebäude verlassen - und können auch nicht mehr zurückkehren

Nach einem Brand in einem Hotel in der Kriegerstraße im Stuttgarter Norden sind alle Gäste umquartiert worden. Als die Feuerwehrleute am Dienstagabend gegen 20 Uhr angekommen seien, habe sich bereits dunkler Rauch aus dem Keller in mehreren Stockwerken ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Alle Hotelgäste hatten das Gebäude zuvor selbstständig verlassen können. Mehrere Menschen wurden demnach von Sanitätern untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Der Brand war den Angaben zufolge im Heizungsraum ausgebrochen und konnte schnell gelöscht werden. Anschließend waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, das Gebäude zu entrauchen. Bei Messungen wurden erhöhte Schadstoffwerte festgestellt, sodass das Hotel vorerst nicht weiter genutzt werden konnte. Die Gäste wurden deshalb in andere Hotels umquartiert.

Schaden von mehreren Zehntausend Euro

Laut einem Polizeisprecher entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro an dem Gebäude. Der Gesamtschaden für das Hotel dürfte durch die ausfallenden Übernachtungsgäste noch höher sein.

Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Feuers im Hotel aufhielten, war zunächst unklar. Auch zur genauen Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor. Nach circa zwei Stunden war der Einsatz der Feuerwehr beendet.