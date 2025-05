8 Die Feuerwehr ist in der Sophienstraße in Stuttgart-Mitte im Einsatz. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein Elektroauto fängt in einer Tiefgarage in Stuttgart Feuer. Es kommt zu einer massiven Rauchentwicklung. Der Brand ist unter Kontrolle, die Bevölkerung soll den Bereich jedoch meiden.











Link kopiert



Stuttgart-Mitte - Ein Elektroauto ist am Freitagmorgen in einer Tiefgarage in der Sophienstraße in Stuttgart-Mitte in Brand geraten. Dadurch kam es zu einer massiven Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte an und musste die umliegenden Gebäude evakuieren. Der Einsatz ist noch im Gange. (Stand: 10.45 Uhr)