Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Botnang

Die Feuerwehr wird am Samstagnachmittag zu einem Brand nach Stuttgart-Botnang gerufen. Die Einsatzkräfte löschen den Zimmerbrand, zwei Personen kommen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.











Zwei Personen sind am Samstagnachmittag bei einem Zimmerbrand in der Sommerhaldenstraße in Stuttgart-Botnang leicht verletzt worden.