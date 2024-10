Feuerwehreinsatz in Sindelfingen

9 Im Hallenbad Klostergarten in Sindelfingen kam es am Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Im Hallenbad Klostergarten in Sindelfingen kommt es am Dienstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz. Das Bad wird kurzzeitig evakuiert.











Ein unbekannter Geruch hat am Dienstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz im Hallenbad Klostergarten in Sindelfingen (Kreis Böblingen) geführt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, kam es in dem Bad zu einer nicht näher beschriebenen Geruchsentwicklung. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr räumten das Bad deshalb vorsorglich.