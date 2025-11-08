Feuerwehreinsatz in Filderstadt: Hotel wegen eines Kaminbrands evakuiert – Busbahnhof gesperrt

Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Brand in einem Hotel in Filderstadt ausgerückt. Die Gäste mussten ihre Zimmer verlassen – und kamen teilweise in einem Restaurant unter.
In die nächtliche Kälte mussten sich rund 150 Hotelgäste am Freitagabend wegen eines Feuerwehreinsatzes in Filderstadt flüchten. Wie die Polizei berichtet, hatte gegen 21.30 Uhr die Brandmeldeanlage eines Hotels in der Filderbahnstraße angeschlagen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte ein Großteil der etwa 150 Hotelgäste das Gebäude bereits verlassen.