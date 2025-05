1 Aufregung in der Kornwestheimer Stadtmitte: In einer Tiefgarage hat es gebrannt. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

In einer Tiefgarage am Bahnhofsplatz in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) brennt ein Auto. Die Feuerwehr muss ausrücken. Der Einsatzort wird weiträumig abgesperrt.











Ein Feuer in einer öffentlichen Tiefgarage in der Stadtmitte von Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) hat am Samstagnachmittag einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Aus noch unbekannten Gründen war ein dort geparktes Auto in Brand geraten.