Elektroschiff des Neckar-Käpt’n in Brand geraten

Feuerwehreinsatz am Neckar in Bad Cannstatt

1 Das Schiff war am Sonntagvormittag in Brand geraten. Foto: privat

Am Sonntagvormittag rückt die Feuerwehr zum Brand eines Schiffes des Neckar-Käpt’n auf dem Neckar aus. Der Brand ist schnell gelöscht. Der Chef des Neckar-Käpt’n meldet sich zu Wort.











Link kopiert



Ein Elektroschiff des Neckar-Käpt’n ist am Sonntagvormittag auf dem Neckar in Bad Cannstatt in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Brandursache waren offenbar überhitzte Akkus.