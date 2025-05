Ein Mauersegler bleibt in einem Abluftrohr in Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) hängen. Die Feuerwehr hilft gerne. Über tierische Einsätze und unerwartete Wendungen.

Hatte dieser Vogel einfach Appetit auf schwäbische Küche? Gut möglich. Weil es an einem Wohnhaus in der Affalterbacher Ortsmitte allzu köstlich duftete, suchte sich ein Mauersegler vergangene Woche wohl den Weg zum spontanen Mittagsmahl – was einen Einsatz für die Affalterbacher Feuerwehr nach sich zog.

Der Mauersegler schlüpfte durch eine kleine Öffnung an der Außenfassade, blieb dann jedoch im Abluftrohr des Dunstabzugs im zweiten Stock stecken und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Bewohner hörten sein Piepsen und alarmierten die Feuerwehr.

Lesen Sie auch

Handwerkliches Geschick zahlt sich aus

Die Einsatzkräfte kamen und demontierten „mit handwerklichen Geschick“, wie es der Feuerwehrkommandant Sascha Hänig ausdrückt, das Abluftrohr in der Küche, und der Mauersegler wurde befreit. „Da der Vogel bei seinem ungewöhnlichen Ausflug leichte Verletzungen davon getragen hatte, wurde er zur Versorgung an das Tierheim in Ludwigsburg übergeben“, so der Kommandant.

Sascha Hänig betont auch, dass die Bürger, die die Feuerwehr wegen des Vogels gerufen hatten, genau richtig gehandelt haben. „Die Rettung von Tieren aus lebensbedrohlichen Zwangslagen ist laut Gesetz die Aufgabe der Feuerwehr.“

Und es sind auch besondere Einsätze für ihn und seine Kameraden. Da gibt es den Klassiker, also die Katze auf dem Baum, oder auch einen Igel, der in einen Lichtschacht gestürzt ist, den Dachs im Abwasserrohr oder den Hund in der Baugrube, berichtet Hänig. „So etwas ist uns 1000-mal lieber als eine ausgebrannte Wohnung oder ein schlimmer Verkehrsunfall.“

Fasan wollte nicht gerettet werden

Erst vor wenigen Tagen wurden die Affalterbacher Feuerwehrleute wegen eines verletzten Fasans nach Birkhau gerufen. Dort stellte sich allerdings heraus, dass der Fasan nicht von der Feuerwehr gerettet werden wollte. Er flog davon.

Sascha Hänig hofft , dass der Mauersegler bald nach Affalterbach zurückfliegt. „Er muss einfach nur den guten Küchendüften folgen.“