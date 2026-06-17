Das Feuerwehrhaus in Unterensingen (Kreis Esslingen) wurde durch ein Feuer komplett zerstört. Die Anteilnahme ist enorm. Wie der Freiwilligen Feuerwehr nun geholfen wird.

Nach dem verheerenden Brand, der am vergangenen Montagabend das Feuerwehrhaus in Unterensingen komplett zerstörte, rollt eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft auf die Freiwillige Feuerwehr zu. Auf einer Spendenplattform wurde bereits eine Kampagne gestartet, und auch die Blaulichtfamilie signalisiert breite Unterstützung. „Wir sind überwältigt von den zahlreichen Anrufen und E-Mails mit Angeboten zu Fahrzeugen und Ausstattung von anderen Wehren und Hilfsorganisationen – die Liste wird immer länger“, teilen die Kameraden auf ihrer Facebook-Seite dankbar mit.

Das aus noch unbekannter Ursache ausgebrochene Feuer hat nicht nur das Gebäude in Schutt und Asche gelegt, es wurden auch sämtliche Einsatzmittel – darunter zwei Feuerlöschfahrzeuge, ein Mannschaftstransporter, ein Gerätewagen und ein Schnelleinsatzboot – sowie ein Großteil der Ausrüstungsgegenstände zerstört. Der Sachschaden wird auf rund zehn Millionen Euro geschätzt. Die 5000 Einwohner zählende Gemeinde steht jetzt ohne eine funktionsfähige Feuerwehr da. Landrat Marcel Musolf hat sich deshalb mit einer Bitte an die Stadtoberhäupter der anderen 43 Kommunen im Kreis Esslingen gewandt.

„Nachdem der Feuerwehr Unterensingen bis auf absehbare Zeit keine eigenen Einsatzmittel mehr zur Verfügung stehen, bitten wir Sie um eine zeitnahe Unterstützung zur Überbrückung des Grundschutzes der Gemeinde“, schreibt Musolf. Konkret gehe es darum, nicht zwingend für den eigenen Schutz der Stadt oder Gemeinde benötigte Fahrzeuge, Fahrzeugbeladung und Ausstattung sowie Einsatzkleidung zur Verfügung zu stellen, erläutert er in der Rundmail, die er am Dienstag verschickt hat. Sofern die örtlichen Feuerwehren entsprechende Kapazitäten erübrigen könnten, sollten sie dies dem Kreisbrandmeister mitteilen.

Das Feuerwehrhaus in Unterensingen ist am Montagabend aus noch unbekannter Ursache abgebrannt. Foto: -/SDMG/dpa

Schon kurz darauf, heißt es aus dem Landratsamt, seien die ersten positiven Rückmeldungen eingegangen. Diese würden in den nächsten Tagen sortiert. Er sei für jede Unterstützung dankbar, betont der Landrat. „Ich bin überzeugt, dass wir diese schwierige Situation für die Gemeinde Unterensingen mit vereinten Kräften gut bewältigen.“ Selbst aus Ungarn liegt ein Angebot vor: Die Freiwillige Feuerwehr von Mecseknádasd, der Partnergemeinde von Unterensingen, „ist bereit, bei Bedarf Hilfe zu leisten“, informiert die Bürgermeisterin Szilvia Kraszné Auth.

Die Anteilnahme der Menschen ist weit über die Orts- und Kreisgrenzen hinweg groß. Dem offiziellen Spendenaufruf für die Unterensinger Feuerwehr auf der Online-Plattform GoFundMe sind schon über 360 Menschen gefolgt. Innerhalb von nur zwei Tagen kam die beeindruckende Summe von mehr als 20.000 Euro zusammen.