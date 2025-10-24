Feuerwehr in Stuttgart: 112 Millionen Euro für neue Leitstelle – Botnang, Birkach und Büsnau zittern

Der Stuttgarter Gemeinderat beschließt den Neubau der Integrierten Leitstelle in Bad Cannstatt. Andere dringende Feuerwehrprojekte stehen dagegen auf der Kippe.
Die Zeit drängt. Denn die Retter brauchen dringend Hilfe. Seit 2006 laufen die Notrufe in Stuttgart in der Integrierten Leitstelle (ILS) von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. In diesem Jahr dürften es rund 265000 werden. Das Gebäude steht auf dem Gelände der Feuerwache 3 in Bad Cannstatt an der Mercedesstraße. Obwohl es noch gar nicht so alt ist, platzt es aus allen Nähten.