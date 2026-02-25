Feuerwehr in Gerlingen: Dem Fehlalarm auf dem Klinikgelände folgt ein echter Einsatz bei Bosch

1 Blaulicht: Ein Einsatz der Feuerwehr auf der Schillerhöhe endete anders als begonnen. Foto: dpa

Polizei und Feuerwehr werden am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz auf die Gerlinger Schillerhöhe gerufen. Dieser entwickelt sich völlig anders als erwartet.











Es ist ein ungewöhnlicher Nachmittag für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei: Zunächst werden die Einsatzkräfte am Mittwoch laut der Polizei wegen eines Brandalarms zur Gerlinger Schillerhöhe beordert. Doch der Alarm im ehemaligen Klinikgebäude, inzwischen eine Asylbewerberunterkunft, entpuppt sich nach ersten Informationen der Polizei als Fehlalarm.