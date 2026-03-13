Feuerwehr im Kreis Ludwigsburg: Falschparker erschweren Rettungseinsatz – „Gehört leider zum Alltag“

In Affalterbach wird die Feuerwehr zu einem Einsatz in einem Wohnhaus gerufen. Doch Falschparker machen die Durchfahrt fast unmöglich. Kein Einzelfall, sagt der Kreisbrandmeister.
Die Wohnung brennt, aber die Feuerwehr kommt nicht durch, weil die Straße mit Falschparkern zugestellt ist? Eine albtraumhafte Vorstellung – die von der Realität jedoch gar nicht weit entfernt ist. Erst vor wenigen Tagen sah sich die Feuerwehr von Affalterbach einer ganz ähnlichen Situation gegenüber, auch wenn die noch einmal glimpflich ausgegangen ist. Und das Problem ist kein Einzelfall, beklagt der Feuerwehrkommandant Sascha Hänig: „Das gehört leider schon zum Alltag.“