Die Brandursache in Oberstenfeld ist noch unklar

1 Die Oberstenfelder Feuerwehr war mit 90 Leuten im Einsatz. Foto: dpa/Jens Wolf

Die Polizei rätselt noch über die Ursache eines Brandes in Oberstenfeld, der auf einem Balkon ausgebrochen war.











Am Tag nach dem Balkonbrand in Oberstenfeld tappen Feuerwehr und Polizei immer noch im Dunkeln, was den Vorfall verursacht haben könnte. „Wir können dazu noch nichts sagen – die Polizei ermittelt“, sagt Jürgen Beck, Kommandant der Oberstenfelder Wehr. Und auch im Polizeipräsidium Ludwigsburg bittet man um Zeit. Es sei noch zu früh, etwas mitzuteilen. „Wahrscheinlich muss zunächst ein Gutachten erstellt werden“, sagt die Sprecherin Yvonne Schächtele.