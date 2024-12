Feuerwehr-Großeinsatz in Unteraichen: Mann stirbt bei Brand in einem Wohnhaus

1 Bei dem Brand in einem Wohnhaus in Unteraichen starb ein Mann. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor

Ein 66-jähriger Mann ist beim Brand eines Wohnhauses im Stadtteil Unteraichen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen sind verletzt worden. Der Schaden bei dem Großbrand in Leinfelden-Echterdingen wird auf 500 000 Euro beziffert.











Bei dem Brand eines Wohnhauses in Unteraichen ist am Sonntagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Gegen 14.25 Uhr waren laut der Polizei bei der Rettungsleitstelle mehrere Notrufe eingegangen, weil aus dem Haus in der Zeisigstraße in dem Stadtteil Leinfelden-Echterdingens Rauch drang. Eine Bewohner, eine Frau und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt.