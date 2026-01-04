Feuerwehr-Einsatz am Neckar: „MS Wilhelma“ in Schieflage – jetzt spricht der Neckar-Käpt’n

Auf einem Veranstaltungsschiff auf dem Neckar in Bad Cannstatt musste die Feuerwehr Wasser abpumpen. Jetzt äußert sich der Neckar-Käpt’n zu dem Vorfall.
Den Einsatz der Feuerwehr an der MS Wilhelma am Samstag erklärt Neckar-Käpt’n Jens Caspar auf Nachfrage so: Vermutlich sei durch die anhaltende Kälte ein Wasserrohr im Leitungssystem im hinteren unteren Bereich des Schiffs geplatzt. Die Feuerwehr habe Wasser ausgepumpt. Rund 100 Kubikmeter Wasser seien bis Samstagnachmittag in das Schiff gelaufen, so ein Sprecher der Einsatzkräfte. Es sind nach Angaben des Unternehmers bisher ausschließlich Auspumpen- und Trocknungskosten entstanden. Caspar spricht von einem Schaden im „niedrigen vierstelligen Bereich“, etwa 2000 Euro, schätzt er. Auf dem Schiff, welches verpachtet sei, hätten sich nur Personal, etwa fünf bis sechs Personen, aufgehalten.