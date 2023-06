Feuer wegen Akku in Kornwestheim

1 Kadyja da Silva-Bernhardt und ihre Kinder haben nach dem Brand ein Dach über dem Kopf, eine Dauerlösung ist das aber nicht. Foto: Werner Kuhnle

Eine junge Frau mit zwei Kindern sucht verzweifelt nach einer neuen Wohnung. Ihre bisherige ist unbewohnbar, weil der Akku eines E-Bikes explodiert ist.









Wenn man die Dreizimmerwohnung in Bahnhofsnähe betritt, fällt einem sofort ein großes Holzkreuz an der Wand ins Auge: „Jesus ist Gott“, steht darauf in großen schwarzen Buchstaben. Und für den Mieter der Wohnung ist christliche Nächstenliebe ganz offenkundig nicht nur ein Lippenbekenntnis: Er hat von jetzt auf nachher sechs Menschen bei sich aufgenommen, die durch den explodierten Akku eines E-Bikes und den dadurch entzündeten Brand ihre Wohnung verloren haben.