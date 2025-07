Feuer in Sulzbach an der Murr: Maschinenbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Feuer in Sulzbach an der Murr

1 Die Feuerwehr Sulzbach löschte das Feuer schnell. Foto: Pixabay

In Sulzbach hat am Freitagvormittag ein Maschinenbrand einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 10 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Ittenberger Straße aus.











Ein technischer Defekt an einer Maschine hat nach Polizeiangaben am Freitag gegen 10 Uhr in einer Firma in der Ittenberger Straße in Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Durch den Defekt geriet der Motor der Maschine in Brand, woraufhin die Brandmeldeanlage auslöste und Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr alarmiert wurden.