Feuer in Murrhardt und Winnenden: Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand

Ein lauter Knall, dann Flammen an einer Hauswand: In Murrhardt verhindern Anwohner am Dienstag gegen 16 Uhr größeren Schaden. Am Abend brennen auch in Winnenden Mülltonnen.
Ein Knall hat am Dienstag gegen 16 Uhr Anwohner in der Mittelgasse in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) aufgeschreckt und einen Brand ausgelöst. Kurz darauf stand dort eine Mülltonne in Flammen. Geistesgegenwärtig schoben Anwohner die brennende Tonne von der Hauswand weg und verhinderten so, dass das Feuer auf das Gebäude übergriff.