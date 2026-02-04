Feuer in Murrhardt und Winnenden: Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand

Ein lauter Knall, dann Flammen an einer Hauswand: In Murrhardt verhindern Anwohner am Dienstag gegen 16 Uhr größeren Schaden. Am Abend brennen auch in Winnenden Mülltonnen.

Ein Knall hat am Dienstag gegen 16 Uhr Anwohner in der Mittelgasse in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) aufgeschreckt und einen Brand ausgelöst. Kurz darauf stand dort eine Mülltonne in Flammen. Geistesgegenwärtig schoben Anwohner die brennende Tonne von der Hauswand weg und verhinderten so, dass das Feuer auf das Gebäude übergriff.

Wie die Polizei mitteilt, fanden sich neben der Mülltonne Reste eines Knallkörpers. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Tonne vermutlich durch einen Böller in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Murrhardt rückte mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften an und löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Sulzbach bittet Zeugen, die am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Mittelgasse gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07193/352 zu melden.

Unabhängig von diesem Vorfall kam es am Dienstagabend auch in Winnenden zu Bränden von Altpapiertonnen. Wie die Polizei mitteilt, wurden Einsatzkräfte im Bereich Brunnenstraße/Entengasse gegen 18.45 Uhr und erneut gegen 22.45 Uhr zu brennenden Tonnen gerufen. In beiden Fällen konnten die Brände gelöscht werden, die Altpapiertonnen wurden jedoch stark beschädigt.

Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass die Tonnen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07195/6940 zu melden.