8 Wo sonst Tausende Dönerspieße hergestellt werden, hat es am Freitagmorgen gebrannt. Foto: Karsten Schmalz

Ein Feuer beim führenden Döner-Hersteller Birtat in Murr sorgte am Freitagmorgen für Aufregung. Der Brandherd war nur schwer zu finden.











Aufregung zu früher Morgenstunde: Beim Murrer Dönerhersteller Birtat ist es am Freitagfrüh zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Gegen kurz nach 5 Uhr war bei der Leitzentrale ein Notruf eingegangen. Doch der gemeldete Brand konnte zunächst gar nicht genau lokalisiert werden: „Alles war voller Rauch“, sagte ein Sprecher der Ludwigsburger Polizei, die mit mehreren Einsatzwagen am Ort des Geschehens war. Auch die Feuerwehr war mit großem Aufgebot ausgerückt. Aus Marbach kam eine Drehleiter.