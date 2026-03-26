Bei der Promo-Tour zum Film "Ready or Not 2" brach in einem Pariser Hotel während der Pressekonferenz ein Feuer aus. Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood und Kathryn Newton mussten mit 400 weiteren Personen evakuiert werden. Wenig später strahlten die Hollywoodstars wieder auf dem roten Teppich.
Bei der Promo-Tour ihres neuen Horrorfilms "Ready or Not 2: Here I Come" mussten Sarah Michelle Gellar (48), Elijah Wood (45) und Kathryn Newton (29) am Mittwoch aus einem Pariser Hotel evakuiert werden. Der Grund: In der Hotelküche des "Le Bristol" brach während der Pressekonferenz ein Feuer aus.