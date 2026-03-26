Bei der Promo-Tour zum Film "Ready or Not 2" brach in einem Pariser Hotel während der Pressekonferenz ein Feuer aus. Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood und Kathryn Newton mussten mit 400 weiteren Personen evakuiert werden. Wenig später strahlten die Hollywoodstars wieder auf dem roten Teppich.

Bei der Promo-Tour ihres neuen Horrorfilms "Ready or Not 2: Here I Come" mussten Sarah Michelle Gellar (48), Elijah Wood (45) und Kathryn Newton (29) am Mittwoch aus einem Pariser Hotel evakuiert werden. Der Grund: In der Hotelküche des "Le Bristol" brach während der Pressekonferenz ein Feuer aus.

Nur wenige Stunden später strahlten die Stars aber bereits wieder: Sie schritten im Pathé Palace in Paris gemeinsam über den roten Teppich, um die Premiere ihres neuen Films in Paris zu feiern. Der "Buffy"-Star trug ein trägerloses schwarzes Kleid mit einem hohen Schlitz am Bein, kombiniert mit spitzen schwarzen Pumps. Wood trug einen schwarzen, legeren Anzug mit schwarz-weiß gestreiftem Hemd. Newton erschien ebenfalls ganz in schwarz. Sie trug ein Neckholder-Midikleid mit Pumps.

Zuvor berichtete "TMZ" als erstes über den Brand, der um 11:00 Uhr Pariser Zeit in der Küche des Hotelrestaurants "114 Faubourg" ausgebrochen war, während im Hotel die Pressekonferenz zu "Ready or Not 2" stattfand. Laut Berichten wurde das gesamte Hotel evakuiert, rund 400 Personen verließen das Gebäude, während Einsatzkräfte zum Hotel eilten. Berichten zufolge wurden drei Personen wegen Verletzungen behandelt.

Sarah Michelle Gellar flüchtete in Hotel-Slippern

In einer Stellungnahme des Hotels an die Medien erklärte Fanny Crawford, Kommunikationsdirektorin des Le Bristol, dass das Feuer vollständig unter Kontrolle gebracht und gelöscht sei und dass die Hotelangestellten sowie die Gäste sicher zurückkehren konnten. "Das Hotel und alle seine Lokale, mit Ausnahme von 114 Faubourg, sind wieder geöffnet", hieß es.

In einem Video, das in den sozialen Medien kursiert und offenbar am Mittwoch von Newtons TikTok-Account gelöscht wurde, stehen der "Abigail"- und der "Buffy"-Star auf der Straße und scherzen über den Brand. "Der Unterschied zwischen mir und Kathryns Flucht aus einem Feuer", bemerkt Sarah Michelle Gellar scherzhaft und deutet auf ihre bequemen Hotelslipper und Newtons High Heels. "Ich ziehe sie nie aus", entgegnete Newton.