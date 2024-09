Fetischparty auf Fridas Pier in Stuttgart: „Kinky Galore“ ausverkauft – wie man trotzdem noch an Tickets kommt

1 Blick in Fridas Piers Unterdeck Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die Nachfrage nach Fetischpartys im Raum Stuttgart ist größer als das Angebot. „Kinky Galore“ auf Fridas Pier ist zwar längst ausverkauft – einen Trick, dennoch an Tickets kommen, gibt es trotzdem. Allerdings benötigt man dafür die richtigen Klamotten.











Stuttgart entwickelt sich immer mehr zu einer Hochburg für Fetischpartys. Doch sei es der „Unverschämte Zug“, seien es aufsehenerregende Feierlichkeiten in der Altstadtbar L’Hommage oder sei es die sexpositive Party „Kinky Galore“, die an diesem Freitag und Samstag auf Fridas Pier am Neckar steigt – die Nachfrage ist oft größer als das Angebot, die Events sind häufig kurz nach Ankündigung ausverkauft. So stand auch schnell auf der Webseite von Fridas Pier nur noch: „Sold out.“ Eine Abendkasse werde es nicht geben.