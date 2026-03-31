Festnahme in Stuttgart: Mann mit Beil überfällt Juwelier an der Königstraße – Mitarbeiterin reagiert

Große Aufregung am Rotebühlplatz: Dort war am Montagabend ein Mann mit einem Beil unterwegs, etwa 20 Einsatzkräfte nahmen ihn fest. Die Hintergründe.
Polizeibeamte haben am Montagabend einen 47 Jahre alten Mann festgenommen, der einen Juwelier an der Königstraße überfallen haben soll – bewaffnet mit einem Beil. Der Mann hat den Ladenbereich nach Polizeiangaben gegen 19.30 Uhr betreten und die 19-jährige Mitarbeiterin angesprochen, während er das Beil in den Händen hielt. „Das kam der Mitarbeiterin offenbar verdächtig vor“, sagte Kara Starke, eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Stuttgart, auf Nachfrage unserer Zeitung.