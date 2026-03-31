Festnahme in Stuttgart: Mann mit Beil überfällt Juwelier an der Königstraße – Mitarbeiterin reagiert

Große Aufregung am Rotebühlplatz: Dort war am Montagabend ein Mann mit einem Beil unterwegs, etwa 20 Einsatzkräfte nahmen ihn fest. Die Hintergründe.

Polizeibeamte haben am Montagabend einen 47 Jahre alten Mann festgenommen, der einen Juwelier an der Königstraße überfallen haben soll – bewaffnet mit einem Beil. Der Mann hat den Ladenbereich nach Polizeiangaben gegen 19.30 Uhr betreten und die 19-jährige Mitarbeiterin angesprochen, während er das Beil in den Händen hielt. „Das kam der Mitarbeiterin offenbar verdächtig vor“, sagte Kara Starke, eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Stuttgart, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Mitarbeiterin setzt Notruf ab Als sich der Mann näher nach Produkten erkundigt habe, soll die 19-Jährige die Flucht in ein Büro ergriffen und einen Notruf abgesetzt haben. Der Tatverdächtige soll währenddessen Schmuck im Wert von rund 200 Euro erbeutet und den Laden verlassen haben.

Zeuge beobachtet Festnahme

Alarmierte Beamte nahmen den 47-Jährigen kurze Zeit später im Bereich des Rotebühlplatzes fest. Ein Augenzeuge berichtet, dass er dabei an der Hand geblutet haben soll. Demzufolge habe der Mann sein Beil abgelegt und sich von etwa 20 Beamten ohne Widerstand festnehmen lassen.

Die Polizei bestätigte die ungefähre Anzahl der Einsatzkräfte, außerdem habe der Mann einen alten Verband getragen, sei aber nicht akut verletzt gewesen. Der Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.