Festnahme beim Einkaufszentrum: Mann mit Messer am Milaneo hatte weitere Waffen bei sich

Ein Mann mit einem Messer hat am Samstagabend die Polizei in Stuttgart auf den Plan gerufen. Nun gibt es weitere Details zu dem Einsatz – auch das Milaneo-Centermanagement äußert sich.
Die Polizei hat weitere Details zu dem Einsatz am Samstagabend rund um das Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo mitgeteilt. Demnach sitzt ein 30-jähriger Tatverdächtiger seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Der Mann stehe im Verdacht „mehrere Straftaten begangen zu haben“, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.