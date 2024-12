Der mutmaßliche Täter muss sich dafür verantworten, in vier Fällen in der Region Stuttgart und Ludwigsburg Frauen belästigt zu haben – unter anderem in der S-Bahn.

Die Polizei hat am Freitag einen 28-jährigen Mann im Raum Ludwigsburg festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Frauen im Raum Stuttgart und Ludwigsburg sexuell belästigt zu haben. Das teilen die Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie die Polizeipräsidien Stuttgart und Ludwigsburg mit.

Aufgrund von vier Fällen, in denen der Tatverdächtige im Zeitraum von Oktober bis Ende November Frauen belästigt haben soll, erließ das Amtsgericht Stuttgart auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl. Zudem erteilte es einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung. Die Polizeibeamten nahmen den 28-Jährigen an seiner Wohnanschrift fest und beschlagnahmten Beweismaterial, das nun ausgewertet wird. Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den Mann in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Lesen Sie auch

Der Verdächtige soll unter anderem am 6. November in der S 4 am Hauptbahnhof seinen Arm um eine Frau gelegt und zudem ihre Handgelenke gepackt haben. Am 27. November soll er am Bahnhof in Korntal einer 24-Jährigen an den Hintern gefasst haben.