Festival im August 2026: Janet Jackson singt im Sommer auf royalem Sandringham-Anwesen

Janet Jackson kommt im August 2026 nach Sandringham. Sie ist einer der Musikstars des Heritage Live Festivals, das auf dem königlichen Landsitz stattfindet. Zu den weiteren Acts gehört Eric Clapton.
Janet Jackson (60) tritt im Sommer vor einer royalen Kulisse auf: Die Sängerin wurde für das Heritage Live Festival auf dem berühmten Sandringham Estate in Norfolk angekündigt, einem privaten Landsitz der britischen Königsfamilie. Jackson steht am 19. August auf der Bühne. Als Special Guests führen die Veranstalter Ex-Fugees-Mitglied Wyclef Jean sowie die britische Soul- und R&B-Band Soul II Soul auf.