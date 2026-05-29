Festival im August 2026: Janet Jackson singt im Sommer auf royalem Sandringham-Anwesen

Janet Jackson kommt im August 2026 nach Sandringham. Sie ist einer der Musikstars des Heritage Live Festivals, das auf dem königlichen Landsitz stattfindet. Zu den weiteren Acts gehört Eric Clapton.

Janet Jackson (60) tritt im Sommer vor einer royalen Kulisse auf: Die Sängerin wurde für das Heritage Live Festival auf dem berühmten Sandringham Estate in Norfolk angekündigt, einem privaten Landsitz der britischen Königsfamilie. Jackson steht am 19. August auf der Bühne. Als Special Guests führen die Veranstalter Ex-Fugees-Mitglied Wyclef Jean sowie die britische Soul- und R&B-Band Soul II Soul auf.

Auch Lionel Richie und Eric Clapton treten auf Mit ihrem Auftritt reiht sich die fünffache Grammy-Preisträgerin in ein hochkarätiges Festivalprogramm ein. Auch Lionel Richie, Ricky Martin, Eric Clapton sowie Rolling-Stones-Gitarrist Ronnie Wood mit seiner All-Star-Band stehen zwischen dem 19. und 23. August auf der Bühne des Anwesens.

Das Sandringham Estate gilt als einer der bekanntesten privaten Rückzugsorte der Royal Family. König Charles III. verbringt dort regelmäßig Zeit, Queen Elizabeth II. nutzte das Anwesen traditionell für die Weihnachtsfeiertage. Im vergangenen Jahr traten dort internationale Stars wie Mariah Carey, Michael Bublé und die Pet Shop Boys auf.

Erfolge eines Musikstars

Janet Jackson gehört zu den prägenden Pop- und R&B-Künstlerinnen der vergangenen Jahrzehnte. Besonders in den 1980er- und 1990er-Jahren feierte sie international Erfolge und landete mit Songs wie "Together Again", "All for You" und "That's the Way Love Goes" zahlreiche Hits. Gemeinsam mit ihrem Bruder Michael Jackson veröffentlichte sie zudem das Duett "Scream", das zu den bekanntesten Pop-Songs der 1990er-Jahre zählt. Weltweit verkaufte Janet Jackson über 180 Millionen Alben, 1990 wurde sie mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame verewigt.