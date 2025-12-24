Oliver Pocher (47) hat ein trubeliges Weihnachtsfest vor sich. Wie der Comedian der "Bild"-Zeitung erzählte, erwartet er einige Gäste, darunter Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (42). "Ich feiere Weihnachten gemeinsam mit Sandy und ihrem Freund Alex bei mir zu Hause mit insgesamt zehn Kindern", so Pocher. Bei ihm komme Raclette auf den Tisch.

Mit Meyer-Wölden hat Pocher drei Kinder, mit Ex-Frau Amira Aly (33) zwei. Aus der zweiten Ehe seiner Ex-Frau stammen zwei weitere Kinder. Ihr Partner Alexander Müller hat drei Kinder.

Amira Aly kommt nicht

Amira Aly wird bei Pochers Fest fehlen. "Amira habe ich ebenfalls eine Einladung ausgesprochen. Sie hat aber abgelehnt", sagte Pocher. Aly hat andere Pläne. "Ich freue mich auf ruhige Tage mit meinen Liebsten, gutes Essen und ein bisschen Zeit zum Durchatmen", sagte sie der "Bild". Wie genau sie feiert, verriet sie nicht.

Im "Bunte.de"-Interview erklärte sie jedoch, dass ein Teil ihrer Familie nicht dabei sein werde. Ihr Bruder Hima fliege nach London, ihre Mutter arbeite, ihr Stiefvater besuche die Familie in Amerika - für Aly eine Enttäuschung. "Ich bin sehr traurig, muss ich echt sagen. Ich bin wirklich sehr traurig." Niemand komme, klagte sie auch. Sie "sitze allein mit den Kindern zuhause".

Kinder verbinden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

Dass Amira Aly nicht mit Ex-Mann Oliver Pocher feiert, dürfte nicht überraschen. Nach ihrer Trennung, die sie im August 2023 bekannt gaben, lieferten sie sich einen Rosenkrieg. Mit Meyer-Wölden hat sich Pocher nach Streitigkeiten jedoch wieder angenähert. "Ich würde heute behaupten, wir haben für uns realisiert, dass wir viel bessere Freunde sind als ein Liebespaar", sagte Meyer-Wölden im RTL-Interview über das freundschaftliche Verhältnis. Eine entscheidende Rolle spielten dabei die gemeinsamen Kinder: "Wir haben das gleiche Ziel: Dass es unseren Kindern gut geht, dass sie versorgt sind und dass sie gesund bleiben und dass sie sicher sind. Und das verbindet allein schon."

Pocher und Meyer-Wölden waren von 2009 bis 2013 ein Paar, 2010 hatten sie geheiratet. Eine zweite Hochzeit feierte Pocher 2019 mit Aly. Die Ehe hielt bis zur Bekanntgabe der Trennung knappe vier Jahre.