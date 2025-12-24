Oliver Pochers Patchworkleben zeigt sich auch an Weihnachten: Der Comedian feiert mit Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden und ihrem Partner. Amira Aly fehlt jedoch.
Oliver Pocher (47) hat ein trubeliges Weihnachtsfest vor sich. Wie der Comedian der "Bild"-Zeitung erzählte, erwartet er einige Gäste, darunter Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (42). "Ich feiere Weihnachten gemeinsam mit Sandy und ihrem Freund Alex bei mir zu Hause mit insgesamt zehn Kindern", so Pocher. Bei ihm komme Raclette auf den Tisch.