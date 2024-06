Fest in Stuttgart-Süd: Ist das Heusteigviertel im EM-Fieber?

Fest in Stuttgart-Süd

10 Einige zeigen beim Heusteigviertelfest Flagge. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Das Heusteigviertelfest könnte der perfekte Abstecher vor dem Deutschlandspiel am Samstagabend sein. Am Mittag sind zumindest noch wenige Trikots zu sehen. Doch ein paar Vorboten für den Abend gibt es schon.











Link kopiert



Das Heusteigviertelfest im Stuttgarter Süden ist am Samstagmittag der Ort für Familien und Kinder. Jede Menge Programm können die Kleinen mitmachen. Bei Spielständen werfen sie Ziele ab und rutschen auf Brettern Rampen runter, an der Weissenburgstraße beobachten sie gebannt die Tanzgruppen, die ihre Choreografien zum Besten geben. Auch der The Voice Kids-Finalistin Malya aus Stuttgart lauschen sie dort.