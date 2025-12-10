Jacques und Gabriella von Monaco werden am heutigen Mittwoch elf Jahre alt. Zur Feier des Tages veröffentlicht das Fürstenhaus neue Bilder der Kinder von Fürstin Charlène und Fürst Albert.

Im Fürstenhaus von Monaco steht ein wichtiger Tag an: Die Kinder von Fürstin Charlène (47) und Fürst Albert II. (67) feiern Geburtstag. Auf Instagram begeht der Palast den Ehrentag mit neuen Porträts der Zwillinge. Zu den Bildern heißt es: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella, die heute ihren 11. Geburtstag feiern."

Die Nachwuchsroyals sind auf ihren offiziellen Geburtstagsbildern mit angedeutetem Lächeln und in weißen Outfits zu sehen. Jacques trägt ein langärmliges Oberteil, während seine Schwester sich für ein ärmelloses Top entschieden hat. Auf einem gemeinsamen Bild hat der junge Erbprinz einen Arm um seine Schwester gelegt. Dazu teilte das Fürstenhaus noch zwei Einzelporträts. Jacques, der seine blonden, kurzen Haare mit tiefem Seitenscheitel trägt, hält darauf seine rechte Faust an sein Kinn. Gabriella posiert auf ihrer Aufnahme ähnlich, mit ihrer Hand unter der Wange. Sie neigt den Kopf aber zur Seite, während ihre dunkleren Haare zu leichten Wellen frisiert über ihre Schultern fallen.

Zahlreiche Glückwünsche finden sich bereits unter dem Geburtstagspost des Palasts. "Zwei Sterne, die seit ihrer Geburt das Fürstentum erhellen. Möge ihr Tag schön und fröhlich sein und von Liebe umgeben", heißt es dort unter anderem. An anderer Stelle schwärmt ein Fan: "Sie sind beide wunderschön, alles Gute zum Geburtstag."

Auch auf der Weihnachtskarte zeigen sich die Zwillinge stilsicher

Die Zwillinge sorgten erst am vergangenen Wochenende für Begeisterung, als die Fürstenfamilie von Monaco ihre Weihnachtskarte veröffentlichte. Darauf posieren Charlène und Fürst Albert II. gemeinsam mit ihren Kindern in einem festlich geschmückten Raum vor einem Weihnachtsbaum mit blauen und braunen Kugeln und Kaminfeuer.

Prinzessin Gabriella präsentierte auf dem Bild ein zartrosa Kleid sowie silberne Riemchenschuhe, während ihre Mutter einen Arm um sie legt. Charlène trägt ein hochgeschlossenes, langärmliges Kleid in Grau auf dem Foto. Hinter den royalen Damen stehen Albert und Jacques im Partnerlook. Sie zeigen sich in blauen Anzügen mit hellen Hemden. Albert hat ebenfalls den Arm um den Nachwuchs gelegt.

Gabriella kam früher zur Welt

Fürst Albert II. von Monaco und die einstige südafrikanische Profi-Schwimmerin Charlène sind seit Juli 2011 verheiratet. Kennengelernt hatten sie sich elf Jahre zuvor bei einem Schwimmwettbewerb. Drei Jahre nach der Hochzeit begrüßten die beiden am 10. Dezember 2014 ihre Zwillinge. Um 17:04 Uhr kam Gabriella Thérèse Marie Grimaldi zur Welt, zwei Minuten später folgte Jacques Honoré Rainier Grimaldi. Aufgrund der Erbfolge in Monaco ist Jacques der Nachfolger seines Vaters.