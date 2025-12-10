Jacques und Gabriella von Monaco werden am heutigen Mittwoch elf Jahre alt. Zur Feier des Tages veröffentlicht das Fürstenhaus neue Bilder der Kinder von Fürstin Charlène und Fürst Albert.
Im Fürstenhaus von Monaco steht ein wichtiger Tag an: Die Kinder von Fürstin Charlène (47) und Fürst Albert II. (67) feiern Geburtstag. Auf Instagram begeht der Palast den Ehrentag mit neuen Porträts der Zwillinge. Zu den Bildern heißt es: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella, die heute ihren 11. Geburtstag feiern."