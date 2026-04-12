Fertigung nur noch im Ausland: Deutsches Playmobil-Werk soll Ende Juni schließen

Die berühmten Spielfiguren werden künftig nur noch im Ausland gefertigt - etwa in Malta und Tschechien. Für die Beschäftigten wird eine Transfergesellschaft angestrebt.
Die Horst-Brandstätter-Group, Muttergesellschaft von Playmobil, will die Herstellung der berühmten Spielzeuge in ihrem einzigen deutschen Werk im mittelfränkischen Dietenhofen bis Ende Juni beenden. Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über die Gründung einer Transfergesellschaft und die Aufstellung eines Sozialplanes seien gegenwärtig in der „Endphase“, sagte ein Firmensprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der im Februar angekündigte Prozess laufe planmäßig.