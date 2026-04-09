Veronica Ferres, Heiner Lauterbach, Florian Silbereisen: Nach dem Tod von Mario Adorf trauern Kollegen, Freunde und Politiker um einen der bedeutendsten Charakterdarsteller des deutschen Films.
Mario Adorf (1930-2026), der am 8. April 2026 nach kurzer Krankheit in seiner Pariser Wohnung gestorben ist, hinterlässt eine Lücke, die in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft kaum zu schließen sein wird. Adorfs langjähriger Manager Michael Stark übermittelte auch eine letzte Botschaft des Verstorbenen: Kurz vor seinem Tod habe Adorf ihm gegenüber seinen Dank an das Publikum ausgedrückt - für die jahrzehntelange Treue. Beerdigt werden soll er auf eigenen Wunsch bescheiden in seiner Wahlheimat Saint-Tropez. "Selbst im Tod ist Mario Adorf noch bescheiden", sagte Stark gegenüber "Bild".