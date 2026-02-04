Stuttgarter Fernsehturm: Wahrzeichen und Besuchermagnet – Der Fernsehturm wird 70

70 Jahre hat der Fernsehturm auf dem Buckel. Folgerichtig wird 70 Stunden Geburtstag gefeiert. Als Geschenk bekommt der Turm eine Schönheits-OP.
Aller Anfang ist schwer. Man schimpfte über „ein Schandmal“, bruddelte über gefällte Bäume und prophezeite, der Turm werde umfallen. Diese Art zu bauen war ja schließlich ganz neu. Stadträte und Verwaltung zählten gleichfalls zu den Kritikern, Geld gab es keins, der Süddeutsche Rundfunk baute alleine. 4,2 Millionen Mark kostete das bis zur Einweihung am 5. Februar 1956.