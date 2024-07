Fernsehstar: Michael Schanze trauert um seine Lebensgefährtin

1 Entertainer Michael Schanze Foto: dpa/Horst Ossinger

Seine Uschi sei in der Pandemie seine „Speerspitze“ zur Außenwelt gewesen, sagt Entertainer Michael Schanze. Jetzt trauert der Sänger, Moderator und Schauspieler um seine Lebensgefährtin.











Link kopiert



Fernsehstar Michael Schanze (77) trauert um seine Lebensgefährtin Uschi Köhl. „Ich kämpfe gerade in sehr schwerer See“, sagte Schanze der „Bild“-Zeitung. Er habe Köhl am Montagnachmittag im gemeinsamen Zuhause in München gefunden. „Der Arzt meinte, Uschi hatte trotzdem keine Chance“, sagte Schanze. „Bei der Obduktion seien massive Gehirnblutungen festgestellt worden.“ Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte Schanze, er könne Köhls Tod und die Ursache bestätigen.