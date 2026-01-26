Ferguson und Stonestreet in Plauderlaune: Darüber lacht die Modern Family-Crew heute noch

Elf Jahre lang spielten Jesse Tyler Ferguson und Eric Stonestreet das Ehepaar Mitchell und Cameron in "Modern Family". Jetzt erinnerten sie sich an einen Moment, der die gesamte Crew zum Lachen brachte - und dessen Spuren monatelang sichtbar blieben.

Wenn Jesse Tyler Ferguson (50) und Eric Stonestreet (54) aufeinandertreffen, ist Gelächter vorprogrammiert. Das bewies sich erneut, als der "Modern Family"-Star seinen ehemaligen Serien-Ehemann in seinem Podcast "Dinner's On Me" begrüßte. Die beiden Schauspieler, die von 2009 bis 2020 als Mitchell Pritchett und Cameron Tucker ein schwules Vorzeige-Paar verkörperten, schwelgten in Erinnerungen an die Dreharbeiten der preisgekrönten ABC-Sitcom.

Dabei kam ein Vorfall zur Sprache, der sich während der Aufnahmen zur dritten Staffel ereignete und bis heute für Heiterkeit sorgt: Casting-Direktor Jeff Greenberg lief mit voller Wucht gegen eine Glaswand.

Um die Komik des Moments zu verstehen, muss man die besonderen Gegebenheiten am Set kennen. Das Areal, wo sich Cast und Crew während der Drehpausen aufhielten, befand sich bei "Modern Family" an einem ungewöhnlichen Ort. Ferguson schilderte in der Podcast-Episode vom 13. Januar die Situation: Der Bereich sei "ein winziger Glaskasten mitten auf der Bühne" gewesen. Ausgestattet mit einer kleinen Küche, einer Kaffeemaschine und Sitzgelegenheiten zum Essen - aber eben komplett aus Glas, mit Türen und Fenstern.

An besagtem Tag saß der gesamte Cast beim Frühstück in diesem gläsernen Raum. "Unser brillanter Casting-Direktor kam über den Weg auf uns zu stolziert", erinnerte sich Ferguson, "und knallte mit dem Gesicht gegen das Glas."

Die Crew sah alles kommen

Besonders lustig: Niemand warnte Greenberg vor dem drohenden Zusammenstoß. "Wir sahen es von Weitem kommen und haben nichts unternommen!", gestand Stonestreet lachend. Sein Kommentar dazu: "Keine bessere Person hätte in diesem Moment gegen dieses Glas laufen können als Jeff." Ferguson konnte sein Lachen kaum unterdrücken, als er auf den Vorfall angesprochen wurde: "Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Er ist einfach direkt auf uns zugelaufen."

Was folgte, wurde zum Running Gag der gesamten Staffel. Der Gesichtsabdruck des Casting-Direktors prangte noch auf der Scheibe, als die Crew bereits zur Tat schritt. "Wir haben seinen Gesichtsabdruck mit blauem Klebeband markiert, und er lebte dort monatelang als Erinnerung weiter", erzählte der 54-jährige Stonestreet.

Elf Staffeln "Modern Family"

"Modern Family" prägte über elf Staffeln das amerikanische Fernsehen und gewann zahlreiche Emmys. Neben Ferguson und Stonestreet gehörten Julie Bowen, Ty Burrell, Sarah Hyland, Nolan Gould, Sofía Vergara, Ed O'Neill, Ariel Winter, Rico Rodriguez und Aubrey Anderson-Emmons zum Ensemble. Die Serie endete 2020.