Ferguson und Stonestreet in Plauderlaune: Darüber lacht die Modern Family-Crew heute noch

Elf Jahre lang spielten Jesse Tyler Ferguson und Eric Stonestreet das Ehepaar Mitchell und Cameron in "Modern Family". Jetzt erinnerten sie sich an einen Moment, der die gesamte Crew zum Lachen brachte - und dessen Spuren monatelang sichtbar blieben.
Wenn Jesse Tyler Ferguson (50) und Eric Stonestreet (54) aufeinandertreffen, ist Gelächter vorprogrammiert. Das bewies sich erneut, als der "Modern Family"-Star seinen ehemaligen Serien-Ehemann in seinem Podcast "Dinner's On Me" begrüßte. Die beiden Schauspieler, die von 2009 bis 2020 als Mitchell Pritchett und Cameron Tucker ein schwules Vorzeige-Paar verkörperten, schwelgten in Erinnerungen an die Dreharbeiten der preisgekrönten ABC-Sitcom.